Einsatz: Feuerwehren löschen heiße Küche in Munderloh

Munderloh Am Donnerstagabend, 21. Mai, ist gegen 18.35 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss eines Hauses in der Straße Gewerbepark in Munderloh gemeldet worden. Die Großleitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehren aus Kirchhatten und Altmoorhausen.

Vor Ort war zunächst nicht klar, ob sich noch Personen in dem Mehrparteienhaus befinden, so Feuerwehrsprecher Tom Kramer. Daher ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor, um nach Personen zu suchen und anschließend die Brandbekämpfung einzuleiten. Von dem eingesetzten Trupp konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude.

Das Feuer war in der Küche im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hatte vom Herd bereits auf umliegende Küchengegenstände übergegriffen. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurde das Brandgut über den Balkon aus der Wohnung entfernt. Anschließend lüfteten die Kameraden die Wohnung. Eine Person wurde aufgrund des Verdachts eine Rauchgasvergiftung erlitten zu haben, von den Sandkruger Maltesern dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und konnte das Gebäude an den Vermieter übergeben werden. Aus Kirchhatten und Altmoorhausen waren insgesamt acht Fahrzeuge und 44 Einsatzkräften vor Ort. Über die Brandursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird von der Polizei mit 3500 Euro angegeben.