Oldenburg

Oldenburger Kramermarkt Vor 39 Jahren Anja F. ist auf der Suche nach ihrem Lebensretter

Sie hörte es knacken: Als 18-Jährige arbeitete Anja F. an einem Softeisstand und geriet mit dem Ärmel so unglücklich in die Eismaschine, dass ihr Arm mehrfach brach. Nur weil ein Unbekannter in Motorradkluft über die Theke sprang, ist nicht noch Schlimmeres passiert. Doch was ist aus ihrem Retter geworden?