Verkehrsunfall: Autofahrer in Munderloh verletzt

Munderloh Bei einem Verkehrsunfall auf der Munderloher Straße ist am Dienstag, 15. Juni, ein 41-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei überquerte gegen 19.15 Uhr eine 59-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Hatten, vom Heidhuser Weg kommend, die Munderloher Straße in Richtung des Ossendamms. Dabei übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten Wagen des 41-Jährigen aus Stuhr. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sein Wagen war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

