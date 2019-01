Neerstedt Mit dem Alarmstichwort „Wohnungsbrand“ wurden die Ortswehren Brettorf, Dötlingen, Neerstedt und Kirchhatten am Samstag um 14.42 Uhr zum Wohn- und Ferienhaus nach Neerstedt gerufen. In der Pflegeeinrichtung an der Straße Geveshauser Höhe hatten Mitarbeiter im Zimmer eines Bewohners Brandgeruch festgestellt und daraufhin den Notruf gewählt, wie Feuerwehr-Sprecher Jannis Wilgen mitteilte. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera eingesetzt. Auch angrenzende Räumlichkeiten und der Dachboden des Gebäudes wurden überprüft. Einen Brand konnte die Feuerwehr nicht entdecken.

Im Bereich der Neerstedter Grundschule wurde ein Bereitstellungsraum eingerichtet, um im Falle einer notwendigen Evakuierung der Einrichtung unmittelbar ausreichend Personal zur Verfügung zu haben. Nach der gründlichen Erkundung der Situation konnten die Feuerwehren jedoch wieder einrücken, so der Feuerwehr-Sprecher. Insgesamt waren 83 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen für gut 45 Minuten im Einsatz.