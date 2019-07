Neerstedt Farbschmierer waren von Donnerstag, 18. Juli, 17 Uhr, bis Freitag, 19. Juli, 9.30 Uhr, in Neerstedt (Landkreis Oldenburg) unterwegs. Die unbekannten Täter hinterließen unter anderem an der Bushaltestelle am Sportplatz sowie am Evangelischen Kindergarten in der Hauptstraße, diverse Schmierereien, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ebenso wurden eine Trafostation und diverse Verkehrszeichen mit bunten Schriftzügen verunstaltet. So wurden unter anderem die Schriftzüge „187 Frost“ „187 LX“ angebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Dötlingen unter Telefon 04432/1474 in Verbindung zu setzen.