Blaulicht: Tesla landet bei Unfall im Graben

Neerstedt Hoher Sachschaden ist am Montag gegen 12.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Neerstedt entstanden. Ein 54-jähriger Mann aus Bremen befuhr mit seinem Ford die Straße „Kuhweide“. Die Kreuzung zum Geveshauser Kirchweg wollte er in Richtung Poggenpohlsweg queren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 69-jährigen Mannes aus Wildeshausen, der den Geveshauser Kirchweg mit seinem Tesla in Richtung Dötlingen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Elektro-Fahrzeug in einen Graben geschleudert und kam dort zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf 23 000 Euro beziffert wurde. Alle Fahrzeuginsassen – im Ford befanden sich noch die 48-jährige Ehefrau und die sieben- und elfjährigen Kinder des Unfallverursachers – blieben unverletzt.