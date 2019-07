Neerstedt Man lernt nie aus. Vor allem dann nicht, wenn es um die Sicherheit am Arbeitsplatz geht. Das gilt auch für Firmen in Sachen Brandschutz – denn jeder Arbeitgeber muss gemäß des Arbeitsschutzgesetzes Paragraf 10, Absatz 2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ ergreifen und einen „Brandschutzhelfer“ ausbilden.

Das war auch Christine Riep (Praxis für Ergo- und Physiotherapie) sowie Rico Scholz (Friseur Scholz) bekannt. „Das wird immer leicht verdrängt. Viele wissen es aber auch gar nicht“, meinte Rico Scholz. „Es ist Pflicht, dass fünf Prozent der Mitarbeiter zum Brandschutzhelfer ausgebildet sind“, ergänzte Riep. „Und die gesetzliche Unfallversicherung verlangt diese Ausbildung für den Versicherungsschutz.“

In Lucas Haase von der Diekmann Arbeits- und Betriebssicherheit hatten die beiden Betriebsinhaber einen passenden Partner für eine halbtägige Brandschutzhelfer-Ausbildung gefunden. In der Praxis Riep in Neerstedt vermittelte der Ausbilder das notwendige Know-how an die fünf Teilnehmer – mit dem Ziel, in einem Brandfall weitgehende Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und Haftungsrisiken zu minimieren. Im theoretischen Teil galt es, die Grundzüge des Brandschutzes kennenzulernen. Da war auch die Rede von betrieblichen Brandschutzorganisationen, Funktion und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen, Gefahren durch Brände und das Verhalten im Falle eines Brandes.

Alles zusammengefasst in einer Mappe hielten am Ende Christin Riep mit ihren beiden teilnehmenden Mitarbeiterinnen Sonja Peuser und Anne Seibt sowie Rico Scholz mit Mitarbeiterin Martyna Krupinska in den Händen. „Wir haben alle bestanden“, lachten die Teilnehmerinnen mit Rico Scholz. Doch noch nicht ganz – denn am Ende wartete der Praxisteil auf die Kursteilnehmer. Auf dem Freigelände vor der Praxis in Neerstedt hatte Schulungsleiter Lucas Haase zahlreiche Feuerlöscher aufgestellt, so genannte AB-Löscher. Sie löschen mit vernebeltem Wasser einen möglichen Brandherd. Pulver-Feuerlöscher können noch weitere Brandklassen abdecken.

Aus sicherer Entfernung konnte der Ausbilder eine Gasflamme in verschiedenen Intensitäten entfachen. Mit den Feuerlöschern lernten die Teilnehmer, wie man am besten gegen die Flammen vorrückt und sie erstickt. Höhepunkt dieser Übungen war das gemeinschaftliche Vorgehen gegen einen starken Brandherd, den Haase per Knopfdruck simulierte.