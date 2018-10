Neerstedt Schnell erwischt hat die Polizei drei Männer, die am Sonntag, gegen 13.40 Uhr, versucht haben, in einen Verbrauchermarkt an der Hauptstraße in Neerstedt einzubrechen. Eine Zeugin hatte die Polizei informiert. Nach dem gescheiterten Versuch suchten die Täter das Weite. Die Polizei traf die drei Männer (27, 30 und 41 Jahre alt, alle aus der Gemeinde Dötlingen) in der Nähe des Marktes an und nahm sie vorläufig fest. Alle drei Männer standen unter Alkoholeinwirkung. An der Eingangstür ist ein größerer Schaden entstanden. Die Schadenshöhe wird mit 1300 Euro angegeben. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an, heißt es.