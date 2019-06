Neerstedt Zwei Männer sind am Dienstagabend vor einem Supermarkt an der Hauptstraße in Neerstedt gewaltsam aneinandergeraten. Der Streit eskalierte gegen 19.45 Uhr, einer der Männer ergriff einen Stein und schlug seinem 28-jährigen Kontrahenten aus der Gemeinde Dötlingen gegen den Kopf. Der 28-Jährige erlitt durch den Schlag eine Platzwunde am Kopf, stürzte zu Boden und zog sich dadurch vermutlich eine Fraktur eines Armes zu, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Er wurde später durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gefahren.

Der Beschuldigte flüchtete im Anschluss zu Fuß vom Tatort in Richtung Steinweg. Laut Zeugenaussagen soll der Mann etwa 20 Jahre alt sein, schwarze Haare, einen schwarzen Bart sowie einen dunkleren Teint haben. Er soll ein weiße Joggingjacke mit roten Streifen, ein blaues T-Shirt mit gelbem Querstrich und dem Buchstaben ‘K’ getragen haben, teilt die Polizei weiter mit.

Vor dem Supermarkt ließ er ein rotes Damenfahrrad mit Frontkorb zurück, mit dem er zum späteren Tatort gefahren war. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.