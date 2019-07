Neerstedt Sirenenalarm am Sonntag in der Gemeinde Dötlingen: Bei Erntearbeiten auf einem Getreidefeld in Neerstedt (in der Nähe der Dorfstraße) ist es zu einem Flächenbrand gekommen. Mit einer Quaderballenpresse war Stroh gepresst worden. Nach ersten Angaben hatte sich die Zapfwelle gelöst. Dadurch geriet sie in die Pickup (Aufnahme des Strohs) und blieb stecken. Es kam zu Funkenflug. Der Fahrer reagierte rasch und fuhr noch auf ein schon gepflügtes Feld. Die Strohpresse geriet komplett in Brand.

Gleichwohl kam es zum Feuer und zu Glutnestern. Der Flächenbrand betraf geschätzt rund 2,5 Hektar. Offenbar trieb der Wind die Flammen schließlich auf eines der Feuerwehrfahrzeuge zu, das dadurch selbst in Brand geriet. Zwei Feuerwehrkräfte wurden dabei nach Polizeiangaben verletzt. Einer der Verletzten wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Zudem wurde das Löschfahrzeug der Feuerwehr Neerstedt derart beschädigt, dass es nicht mehr einsatzbereit war.