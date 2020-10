Diebstahlsserie in Ganderkesee: Kabeldiebe auf Baustellen in Neuenlande unterwegs

Neuenlande Die Reihe der Kabeldiebstähle aus Rohbauten in der Gemeinde setzt sich fort: In der Zeit von Sonntag, 18. Oktober, 15 Uhr, bis Mittwoch, 21. Oktober, 6.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Kabel von Baustellen an den Straßen Sannauer Helmer und An’n Hövel sowie aus einem Rohbau an der Nutzhorner Straße. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.