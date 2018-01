Einbruch an der Holler Landstraße

Oberhausen /Hude Auf einem Grundstück an der Holler Landstraße im Bereich Oberhausen waren in der Zeit vom Dienstag, 2. Januar, 14 Uhr, bis Mittwoch, 3. Januar, circa 9.10 Uhr, Einbrecher am Werk.

Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam drei Garagentore und eine weitere Tür, heißt es im Polizeibericht. Die Täter ließen eine Motorsense mitgehen.

Die Schadenshöhe wurde laut Polizei mit 400 Euro angegeben.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Rufnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.