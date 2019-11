Radfahrer übersieht Fußgängerin

Oberlethe Leicht verletzt wurden eine Fußgängerin und ein Fahrradfahrer am Dienstag einem Verkehrsunfall in Oberlethe. Gegen 21.10 Uhr war der 35-jährige Fahrradfahrer aus der Gemeinde Wardenburg auf dem Geh- und Radweg entlang der Wardenburger Straße in Richtung Oberlethe unterwegs. In Höhe der Ortschaft Oberlethe I übersah er die 63-jährige Fußgängerin aus Aachen und stieß mit ihr zusammen.

Die Fußgängerin stürzte anschließend zu Boden. Die Sachschäden bezeichnet die Polizei insgesamt als gering.