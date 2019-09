Oberlethe /Wardenburg Gleich in zwei Einbruch-Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Zwischen Mittwoch, 25. September, 12 Uhr, und Freitag, 27. September, 17.50 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus im Fürstendamm. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind außerdem unbekannte Täter auf bisher nicht geklärte Weise in ein Gebäude der Deutschen Post AG in der Rheinstraße eingedrungen. Aus einem Tresor sind zwei Geldtaschen mit Bargeld entwendet worden. Auch hier ist die genaue Schadenshöhe unbekannt. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei Wildeshausen, Telefon 04431/941-0.