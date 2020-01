Zwei junge Frauen leicht verletzt

Oberlethe Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr in Oberlethe wurden zwei Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Eine 20-jährige Wardenburgerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Ammerländer Straße in Richtung Oberlethe. Im Kreuzungsbereich Tungeler Damm/Am Brink beabsichtigte sie nach links in Richtung Tungeln abzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende, ebenfalls 20-jährige Wardenburgerin, welche die Ammerländer Straße in Fahrtrichtung Achternmeer befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen mit erheblichem Sachschaden im Frontbereich. Dieser wurde als wirtschaftlicher Totalschaden auf eine Höhe auf 7000 Euro geschätzt.

Die jungen Frauen wurden leicht verletzt per Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Die Fahrzeuge wurden durch Abschlepp-Unternehmen geborgen.