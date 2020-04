27-Jährige stürzt mit Motorrad

Oelmühle Leicht verletzt worden ist eine 27-jährige Kradfahrerin aus Dötlingen am Ostersonntag gegen 15 Uhr auf dem Goldbergsweg an der Abzweigung Liethssand. Die Motorradfahrerin war in einer Gruppe von Dötlingen aus in Richtung Oelmühle unterwegs gewesen. Kurz nach der Abzweigung verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte an der Berme. Sie wurde notärztlich versorgt. Zur Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Landesstraße voll. Den Sachschaden am Motorrad schätzen die Beamten auf 2000 Euro.