Vorfall im Park: Zeugen gesucht

Ostrittrum Im Wild- und Freizeitpark in Ostrittrum ist es am Sonntag, 17 Uhr, zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 17 Monate altes Kind einen Arm gebrochen hat. Dazu sucht die Polizei jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Ein 36-jähriger Mann aus Harpstedt hatte seine Tochter auf dem Arm und betrat ein Trampolin. Durch einen Defekt sackte er mit einem Bein bis zur Hüfte ein. Seine Tochter fiel auf das Trampolinnetz und brach sich einen Arm. Das Kind kam in ein Krankenhaus, der Vater blieb unverletzt. Hinweise an die Polizei, Telefon 04431/9410.