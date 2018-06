Ostrittrum Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ostrittrum (Gemeinde Dötlingen, Landkreis Oldenburg) ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 44-jährige Mann aus der Gemeinde Hatten war auf der Kreisstraße K 236 unterwegs. In Höhe der Brücke über die Hunte, im Volksmund Petersbrücke genannt, wurde er von einem Pkw erfasst. Der Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug aus einer Stichstraße kam, hatte nach ersten Ermittlungen der Polizei den Kradfahrer übersehen. Rettungsarzt und Notfallsanitäter waren im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, flog jedoch wieder ab. Der Kradfahrer war noch an der Unfallstelle verstorben. Die Straße war stundenlang gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

