Polizei sichert Bahnstrecke

Noch ist unklar, welchen Weg der Transportzug mit sechs Castorbehältern aus der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield nimmt. In Hude soll sich entscheiden, ob die Waggons durch die Gemeinde Ganderkesee in Richtung Bremen rollen oder über Oldenburg und Osnabrück ins Zwischenlager nach Hessen fahren. Am Wochenende waren Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Gemeinde unterwegs, um die Bahnstrecke zwischen Hude und Delmenhorst zu sichern. Polizei-Fahrzeuge standen an der Strecke in Bookholzberg, Rethorn (Bild) und Hoykenkamp.BILD: Günther Richter

-> Siehe auch Seite 13

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen