Fahndungserfolg In Prinzhöfte: Dieb lässt die falschen Rundballen mitgehen

Prinzhöfte Den vorausschauender Maßnahmen konnte ein Landwirt aus Prinzhöfte den Dieb seiner Rundballen ausfindig machen. Das teilt die Polizei mit.

Da ihm in der Vergangenheit schon häufiger Rundballen gestohlen wurden, hatte der 65-Jährige sein gepresstes Stroh mit Peilsendern und Markierungen versehen. Am Mittwoch gegen 22.50 Uhr ging bei dem Mann der Alarm ein, wonach die markierten Ballen in Bewegung geraten wären.

Daraufhin verständigte er einen Bekannten, der sich sofort mit einem Auto auf den Weg zum Feld an der Straße ‘Am Hahnenkamp’ in Prinzhöfte machte. In der Nähe konnte der Bekannte tatsächlich einen Trecker mit Anhänger ausmachen, auf dem sich vier Rundballen mit entsprechender Markierung befanden.

Der Mann nahm mit Tempo 20 die „Verfolgung“ des landwirtschaftlichen Gespanns auf. Zwischenzeitlich war auch die Polizei informiert worden, die den Dieb in Groß Ippener abfing.

Bei dem Fahrer des Gespanns handelte es sich um einen 60-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die Rundballen konnten dem geschädigten Landwirt übergeben werden.