Prinzhöfte /Harpstedt Vor allem Pendler dürften diesem Termin mit hohen Erwartungen entgegensehen. Am Sonnabend, 15. Dezember, soll die Fahrbahnerneuerung der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum erledigt sein, der Abschnitt soll freigegeben werden. Also keine Staus mehr quer durch die Samtgemeinde Harpstedt bis nach Wildeshausen? Keine Stau-Umfahrungsverkehre mehr, die Menschen gefährden und Straßen ruinieren? Weniger und vor allem weniger schwere Unfälle?

Bei der Autobahn- und Straßenmeisterei Wildeshausen ist deren Leiter Horst Behrmann von übertriebenen Erwartungen weit entfernt. Eine „gewisse Entspannung“ erwartet er, wenn in dem 8,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Stuhr und Brinkum nach der Richtungsfahrbahn Hamburg (im Jahr 2017) auch die Richtungsfahrbahn Osnabrück (2018) fertiggestellt ist.

Behrmann wies darauf hin, dass hinter der Anschlussstelle Brinkum die sich anschließende Baustelle Ochtumbrücke auch weiterhin ein „Nadelöhr“ darstellen werde. Die bestehende 4+0-Baustellenverkehrsführung (alle vier Ströme auf einer Richtungsfahrbahn) werde am 15. Dezember zwar verkürzt, sie bleibe aber im Bereich der Baustelle Ochtumbrücke bestehen. Verschärfend wirke sich aus, dass an der Anschlussstelle Brinkum „viel Anschlussverkehr dazukommt“.

Ende 2019 realistisch?

Laut Plan sollen beim Neubau der Ochtumbrücke die Arbeiten in Fahrtrichtung Osnabrück Mitte 2019 abgeschlossen werden. Dann würde die Absperrung umgelegt, die andere Seite käme an die Reihe. Ziel ist die endgültige Fertigstellung Ende 2019 – doch Kritiker zweifeln, ob Bremen diesen Termin halten kann.

Baugleiche Rastanlagen

„Im Zeitplan“ liegen laut Horst Behrmann die Arbeiten auf zwei anderen Baustellen an der A 1: Seit April beziehungsweise Juni dieses Jahres entstehen auf ehemals militärisch genutzten Liegenschaften südlich Klein Henstedt (Richtungsfahrbahn Osnabrück) und nordwestlich Schulenberg (Richtungsfahrbahn Hamburg) unbewirtschaftete Rastanlagen. Sie sollen helfen, den eklatanten Mangel an Lkw-Stellplätzen an der A 1 zu mindern.

Ziel ist eine Fertigstellung im April (südlich Klein Henstedt) beziehungsweise im Mai 2019 (nordwestlich Schulenberg). Die Kosten der Anlage bei Schulenberg bezifferte Behrmann mit 3,3 Millionen Euro, die andere Anlage sei etwas teurer.

Die beiden Rastanlagen sind baugleich: Parallel zur A 1 wird zunächst ein Haltestreifen für Schwer- und Großraumtransporte angelegt. Daran schließt sich ein Streifen mit Stellplätzen für 50 Lkw an, danach folgen ein Gebäude mit selbstreinigender WC-Anlage sowie Stellflächen für 30 Pkw.