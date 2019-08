Prinzhöfte Am Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer in Prinzhöfte (Gemeinde Harpstedt/Landkreis Oldenburg) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

Laut Polizei kam der Mann in einer Linkskurve von der Straße ab. Anschließend soll er in das Sicherungsseil eines Holzmastes gefahren sein. Der Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach NWZ-Informationen sollen an dieser Stelle schon mehrere Motorradfahrer verunglückt sein.