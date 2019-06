Prinzhöfte Ein medizinischer Notfall hat in der Nacht zum Montag gegen 3.30 Uhr auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Prinzhöfte zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Für den Fahrer eines Sattelzuges, ein 53-Jähriger aus Schleswig-Holstein, kam jede Hilfe zu spät.

Laut Polizei hatte der 53-Jährige die A 1 in Richtung Osnabrück befahren. Kurz hinter der Anschlussstelle Groß Ippener kam er mit seinem Zug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der Auflieger kippte neben der Autobahn auf die Seite.

Ein Augenzeuge und ein weiterer Lkw-Fahrer begaben sich zu dem Sattelzug und wollten Erste Hilfe leisten. Der wenig später eingetroffene Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen.

Die entstandenen Sachschäden am Sattelzug wurden auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Ippener und Harpstedt mit sechs Fahrzeugen und 29 Kameraden eingesetzt. Des Weiteren waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Die A 1 in Richtung Osnabrück wurde zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord bis 4.30 Uhr komplett gesperrt. Nachdem die Rettungskräfte den Einsatzort verlassen hatten, wurde der Verkehr zunächst wieder auf beiden Fahrspuren freigegeben.

Seit 7.30 Uhr wurde der Verkehr nur noch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Hintergrund war das aufwändige Umladen und Bergen des Sattelzuges. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens dauerte bis in die Mittagsstunden an.