Hochdruckreiniger gestohlen

Regente /Sage /Großenkneten Unbekannte Täter haben in dieser Woche ein Firmengelände an der Straße Zur Sager Heide zwischen Sage und Regente heimgesucht. Hierzu trennten sie ein Zaunelement heraus und entwendeten anschließend einen Hochdruckreiniger vom Gelände. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit 2000 Euro an. Passiert ist die Tat in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 04431/9410, zu melden.