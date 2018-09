Rethorn Die Freiwilligen Feuerwehren Bookholzberg und Ganderkesee haben am Montagnachmittag im Ziegelweg in Rethorn einen Mann von einem Dach gerettet. Der ältere Herr hatte bei Arbeiten an seinem Flachdach vermutlich einen Schwächeanfall erlitten, berichtet Carsten Drieling, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Bookholzberg. Mit Hilfe der Drehleiter beförderten die Einsatzkräfte den Mann vom Dach. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens versorgten das Opfer. Insgesamt waren laut Drieling 35 Einsatzkräfte vor Ort.

Am Morgen waren die Feuerwehren Bookholzberg und Schierbok bereits zur Seniorenresidenz „Waldschlösschen“ in Stenum ausgerückt – ein Fehlalarm.