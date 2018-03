Rethorn Auf dem Dorfplatz Kamern in Rethorn sieht’s aus, als stünde eine Holzauktion bevor: Gut drei Meter hoch stapeln sich Baumstämme und große Äste über die ganze Länge des Platzes – und der Transport-Kran des Lohnunternehmens Ostendorf aus Cloppenburg schleppt am Freitagmittag immer noch mehr Holz an.

Die Bäume wurden entlang der Bahnlinie in Rethorn gefällt – aus Sicherheitsgründen. „Die Bahn hat die Anlieger aufgefordert, die Baumbestände an der Schienenstrecke zu entfernen“, erklärt Uwe Nordhausen, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kommunalservice Nordwest. Und einer der größten Anlieger an der Bahn ist die Gemeinde Ganderkesee, für die der Kommunalservice die Firma Ostendorf mit den Arbeiten beauftragt hat.

Auf einer Länge von fast 700 Metern nördlich des Rethorner Kurparks wurde in den vergangenen Tagen mit schweren Holzerntemaschinen eine fünf Meter breite Schneise in die Baumbestände neben der Bahnlinie geschlagen. „So eine große Fällaktion erleben wir auch nicht jeden Tag“, gibt Nordhausen zu.

Die Bahn hat es eilig mit der Entfernung von Baumbeständen an ihren Strecken. Zu häufig ist zuletzt bei Stürmen der Schienenverkehr durch umgewehte Bäume beeinträchtigt worden. Nun wird vielerorts neben den Gleisen Tabula rasa gemacht. „Im Zweifel für die Sicherheit“, äußert Uwe Nordhausen Verständnis für die stringenten Maßnahmen.

Ohnehin ist der Kommunalservice zurzeit an etlichen Stellen noch mit den Folgen der jüngsten Herbst-Orkane beschäftigt: Sturzgefährdete Stämme mussten beseitigt, brüchige Äste aus den Kronen geschnitten oder auch präventiv Bäume entnommen werden. Unübersehbar ist das an den Straßenrändern in der ganzen Gemeinde, wo immer wieder zersägte Stämme und Äste liegen. „Wir kommen mit dem Abfahren zurzeit einfach nicht nach“, räumt der Geschäftsführer des Kommunalservice ein.

Nebenbei müssen er und seine Mitarbeiter auch noch die Sicherheit ungebetener Gäste im Auge behalten: Denn die Holzstapel an den Straßen locken laut Nordhausen auch Kaminholz-Heizer an, die sich an ihnen unerlaubterweise bedienen. „Die Stapel müssen so befestigt sein“, sagt Nordhausen, „dass keine Stämme ins Rollen kommen und möglicherweise Menschen verletzt werden“.

Der Riesen-Stapel in Rethorn übrigens bleibt nicht lange liegen: Schon an diesem Sonnabend rückt eine große Schreddermaschine an, um die Stämme für den Abtransport zu verkleinern. Binnen zwei Stunden soll die Arbeit erledigt sein.