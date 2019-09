Rethorn Leichte Verletzungen hat sich eine 28 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Diepholz bei einem Verkehrsunfall in Rethorn zugezogen. Am Mittwoch war die Frau gegen 10.50 Uhr, auf der Nutzhorner Landstraße unterwegs, als ein 68-jähriger Ganderkeseer mit seinem Pkw vom Hohenkamp auf die Nutzhorner Landstraße abbiegen wollte und das Fahrzeug der Frau übersah. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei schätzt die Sachschäden an den Fahrzeugen auf 3000 Euro.