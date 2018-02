Rethorn Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr und Montagvormittag, 11 Uhr, am Ziegelweg in Rethorn ein parkendes Auto beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen hat. Ein 47 Jahre alter Autofahrer aus dem Gemeindegebiet hatte seinen BMW Mini in Fahrtrichtung Nutzhorner Straße am rechten Fahrbahnrand des Ziegelweges abgestellt. Als er am Montagvormittag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden am Heck fest, dessen Höhe die Polizei mit etwa 1200 Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich auf der Polizeidienststelle in Bookholzberg, Telefon 04223/3002, zu melden.

