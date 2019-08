Rethorn Was die Autobesitzerin selbst nicht schaffte, gelang ihrem Hund: einen Autoknacker von seiner Tat abzuhalten. Das war passiert: Am Dienstagmittag gegen 12.50 Uhr hatte ein bislang unbekannter Mann versucht, den am Brookkamp in Rethorn abgestellten Mercedes der Frau aufzubrechen. Der Täter ließ sich zunächst nicht von seinem Vorhaben abbringen, als ihn die Fahrzeughalterin überraschte. Erst als sie einen ihrer beiden Hunde von der Leine gelassen habe und das Tier das Hosenbein des Mannes geschnappt habe, sei Letzterer geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am Auto entstanden keine Schäden. Den Täter beschreibt die Polizei wie folgt: etwa 20 Jahre alt, schlank, dunkler Teint und bekleidet mit schwarzer Hose und Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 bei der Dienststelle Wildeshausen zu melden.