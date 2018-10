Rundebusch Ein Acker nördlich des Wunderburger Grabens in Rundebusch (Gemeinde Prinzhöfte) wurde am Sonntag gegen 16.35 Uhr zum Landeplatz. Weil die Thermik nicht ausreichend war, hatte ein 33-jähriger Pilot aus Delmenhorst mit seinem Segelflieger eine Außenlandung vornehmen müssen. Der Acker sei nicht bestellt gewesen, berichtet die Polizei. Weder das Feld noch der Segelflieger seien durch die Landung beschädigt worden. Der 33-Jährige kümmerte sich im Anschluss an die Bergung des Segelfliegers.