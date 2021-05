Natur: Ein Herz für Käuze: Von Straße in Sage gerettet

Sage /Ahlhorn Ein Herz für Käuze hat am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Diepholzer Wohnmobils gehabt. Als er in Sage Richtung Ahlhorn unterwegs war, entdeckte er in Höhe der alten Gaststätte „B 69” plötzlich eine „Eule“ mitten auf der Oldenburger Straße. Er stoppte sein Fahrzeug umsichtig, nahm den kleinen Vogel vorsichtig von der Straße und setzte ihn in sicherer Entfernung zur Fahrbahn auf den Boden. Das berichtet Kreisnaturschutzbeauftragter Max Hunger aus Sage, der vor Ort war.

Behutsam wurde der Waldkauz in einen Karton verfrachtet und Thomas Warns (Mitarbeiter Untere Naturschutzbehörde) brachte den Ausreißer zur Wildvogelaufzuchtstation nach Rastede. Hunger: „Ein Rätsel bleibt, wie der Vogel auf die Straße gelangt ist. Es war nicht stürmisch, so dass der Vogel aus einem Nest gefallen sein könnte. Vielleicht hat er mit seinen Geschwistern die Flugmuskulatur trainiert und ist abgestürzt. Diese Variante spräche für Waldohreulen, die als ,Ästlinge’ den Tag in den Wipfeln von Nadelbäumen verbringen. Waldkäuze sind eigentlich Höhlenbrüter, eine Höhle war aber weit und breit nicht zu erkennen.“

