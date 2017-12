Sage Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagmorgen auf der Sager Straße in Richtung Ahlhorn gekommen. Nach Aussagen der Polizei hatte ein 22-jähriger Mann aus Rastede kommend in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und landete mit seinem Auto im Straßengraben. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,76 Promille. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.