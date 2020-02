Unfallflucht rasch aufgeklärt

Sage Schnell hat die Polizei dank eines Zeugen einen Fall von Unfallflucht in Sage aufklären können. Am Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, war ein 30-jähriger Ahlhorn mit seinem Pkw von der Garreler Straße nach rechts in die Sager Straße abgebogen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn geriet er mit seinem BMW ins Schleudern, prallte mit seinem Fahrzeugheck gegen einen am Straßenrand befindlichen Zaun und beschädigte ihn. Dabei entstand geringer Sachschaden.

Der Mann entfernte sich allerdings von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge fertigte von dem Fahrzeug Aufnahmen und verständigte die Polizei. Sie traf den Mann an seiner Wohnanschrift an. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.