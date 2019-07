Blechschaden in Sandhatten

Sandhatten Schäden in Höhe von 5000 Euro sind am Montag, 8. Juli, bei einem Verkehrsunfall in Sandhatten entstanden. Wie die Polizei meldet, war gegen 14.30 Uhr ein 62-jähriger Mann aus Dötlingen mit seinem Auto von der Straße Am alten Feuerwehrhaus in die Huntloser Straße eingebogen. Dabei habe er einem 69-Jährigen aus der Gemeinde Harpstedt, der die Huntloser in Richtung Huntlosen befuhr, die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Männer blieben unverletzt.