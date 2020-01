Einbrecher in Sandhatten machen geringe Beute

Sandhatten Unbekannte sind am Dienstag, 14. Januar, in ein Sandhatter Wohnhaus in der Straße Im Alten Moor eingebrochen. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter lediglich zehn Euro Bargeld. Im Zeitfenster von 15 bis 19.45 Uhr hebelten die Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster im Haus auf, um ins Innere einzudringen. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen, Telefon 04431 941-0 zu melden.