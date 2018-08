Sandhatten Ein Geräteschuppen in der Straße Hinter den Büschen in Sandhatten ist am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die alarmierte Großleitstelle in Oldenburg hatte die Sandhatter Wehr zur Hilfe gerufen. Diese war laut Pressewart Tim Kunze mit vier Fahrzeugen und 22 Kameraden zur Einsatzstelle ausgerückt.

Brand schnell eingedämmt

Durch den Einsatz eines Wasserwerfers konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Ein Trupp war dann unter schwerem Atemschutz in das Gebäude eingedrungen, um Aufsitzmäher, Anhänger, Roller und weitere Gerätschaften zu retten. Mit der Wärmebildkamera machte der Trupp weitere Glutnester ausfindig und löschte diese ab. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Keine Ausbreitung der Flammen

„Es zeigte sich, dass das neue Löschfahrzeug der Sandhatter Wehr ein optimales Einsatzmittel ist“, hieß es im Nachhinein vom Pressewart. „Durch den schnellen Löschangriff wurde vermutlich ein Totalverlust des Gebäudes, sowie ein Übergreifen auf das Wohnhaus oder die angrenzende Vegetation verhindert.“ Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.