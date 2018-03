Sandhatten Mit einer offiziellen Feierstunde ist ein besonderer Neuzugang der Freiwilligen Feuerwehr Sandhatten gewürdigt worden: das neue Löschgruppenfahrzeug. Am 16. Januar 2015 setzte sich das Beschaffungsteam der Freiwilligen Feuerwehr Sandhatten mit Frank Jacobs, Stefan Heinke, Thomas Schröder, Henning Jacobs und Mathias Waschka erstmals zusammen, um die Erfordernisse für der Ausstattung eines neuen Fahrzeuges nach Stilllegung ihres LF8 zu diskutieren. Ursprünglich war ein reines Tanklöschfahrzeug bestellt worden, wegen damals unvorhersehbarer Entwicklungen musste Monate nach der Bestellung die Ausstattung des Wagens deutlich geändert werden. Das gelang nur dank hartnäckiger Verhandlungen mit der ausführenden Firma und der Kompromissbereitschaft des Herstellers.

Umso entspannter konnte so jetzt am Samstag die Feierstunde im Sandhatter Feuerwehrhaus genossen werden. Ortsbrandmeister Mathias Waschka begrüßte u. a. Diane Febert vom Kreisfeuerwehrverband, Gemeindebrandmeister Stefan Heinke, die Ortsbrandmeister der Wehren aus Sandkrug, Kirchhatten und Dingstede, den Vertreter der Herstellerfirma Schlingmann, Mirco Krull, Bürgermeister Christian Pundt und Vertreter des Gemeinderates. Waschka beschrieb noch einmal die aufwendigen Schritte bis zur endgültigen Bestellung des Fahrzeuges, bis nach den Grußworten die feierliche Übergabe des Schlüssels von Bürgermeister über Gemeindebrandmeister und Ortsbrandmeister an den Sandhatter Gerätewart Thomas Schröder erfolgte. Nach einem gemeinsamen Essen wurde zur Musik von „DJ Mütze“ ausgiebig gefeiert.