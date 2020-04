Freizeit: Bikertour: Der Hund muss mit!

Sandhatten Klara (7) und Nils (11) hüpfen begeistert in den roten Anhänger. Denn dort riecht es nicht nur nach leckerer Wurst, nein, es gibt sogar welche. Bleiben sie drin sitzen oder liegen, fein, noch etwas mehr von der köstlichen Wurst. Motorrad an und …. wieder leckere Wurst. Ein kleines Stückchen die Einfahrt lang fahren und erneut ... leckere Wurst. Dazu freut sich Frauchen immer so riesig, dass die beiden Staffordshire Terrier am liebsten selbst den Motorradführerschein machen möchten.

Ihr Frauchen heißt Monika Ziemek (52) und lebt mit den beiden Vierbeinern im beschaulichen Sandhatten. Die dortige Ruhe kann die Diplom-Pädagogin in ihrer überschaubaren Freizeit gut gebrauchen. Sie pendelt regelmäßig zwischen dem 1077 Einwohner kleinen Sandhatten und der Stadt Petershagen (bei Minden in Nordrhein-Westfalen, ca. 26 000 Einwohner) hin und her, wo sie die AMEOS Eingliederungseinrichtung im alten Gut Neuhof leitet. In diesen Zeiten ist das Heim für 123 psychisch und suchtkranke Menschen fast täglich von neuen Erlassen, Verordnungen und Schutzmaßnahmen betroffen. „Sie prägen derzeit meinen Alltag und den der 70 Mitarbeiter und Bewohner. Eine 60 Stundenwoche ist da auf Leitungsebene gerade der Standard“, so die Hatterin.

Wie schafft man es in dieser Zeit psychisch gesund zu bleiben? „Man konzentriert sich auf etwas, das einen fasziniert und begeistert. Dies waren für mich immer schon die Tiere, im besonderen Hunde und Pferde“, verrät Monika Ziemek.

Zurzeit übt das Trio vor allem das Ein-, Aussteigen und Mitfahren – und zwar in einem ungewöhnlichen Fahrzeug. So etwas wie den roten Motorradanhänger gibt es nur selten auf deutschen Straßen zu sehen. Monika Ziemek erinnert sich: „Ich sollte den Hund eines guten Bekannten, Prof. Dr. Michael Albani, in Pflege nehmen, während er mit seinem Sohn eine Motorradtour machen wollte. Spaßig sagte ich: ,Das geht nicht. Bei der Motorradtour muss ich dabei sein und der Hund muss auch mit!’“

Nun gibt es Rucksäcke für kleine Hunde auf dem Motorrad, aber für größere? Beim gemeinsamen Googeln fanden die Motorradfreunde in den Niederlanden die Firma Schuring Anhänger bei Assen (Provinz Drenthe), die tatsächlich Hundeanhänger produziert. Im Herbst 2019 wurde gemeinsam ein solches Exemplar gekauft. Tempo 80 ist damit in Deutschland erlaubt. Neben Fenstern zu allen Seiten sorgt eine elektronische Belüftungsanlage für gutes Klima im Innenraum. Das Anbauen der Anhängerkupplungen an die Bikes übernahm ebenfalls Schuring. Als alles fertig war, war allerdings die Motorradsaison vorbei.

Doch nun stimmt das Wetter, es kann losgehen. „Tja und nun, müssen wir nur noch die Hunde daran gewöhnen, dass sie freudig in den Anhänger springen und damit etwas Positives verbinden. Mit Neugierde, positive Verstärkung und Freude beim Lernen fällt das Neue so leicht!“, ist Monika Ziemek optimistisch.

Zwei- und Vierbeiner freuen sich schon jetzt auf die Sonnenstunden und besondere Ausflüge. Und was viele nicht wissen: Alleine und mit Hund darf man in Niedersachsen auch jetzt eine Motorradtour machen.