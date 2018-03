Sandkrug Spendensammlungen haben in der heutigen Zeit nicht den allerbesten Ruf. Schließlich tummeln sich immer wieder mal schwarze Schafe in diesem Bereich.

• Das sagen die Bürger

Am vergangenen Freitag warb ein Team vor dem Edeka-Markt Uphoff in Sandkrug für eine finanzielle Unterstützung der Malteser im Ort. Gottfried Schönwolf (74) war an diesem Tag einer der Bürger, die durchaus mit einer Spende helfen wollten, nachdem sie freundlich angesprochen worden waren.

Im Nachhinein sind ihm und seiner Frau allerdings Bedenken gekommen. Andrea Schönwolf beschreibt das Gespräch der NWZ: „Der Spendenbeitrag könne ab 5 Euro frei gewählt werden. Nein, Bargeld ginge nicht, es wird eine Abbuchungserklärung benötigt. Kündigen könne man jederzeit, natürlich... Mein Mann hat daraufhin zugesagt, einmal jährlich 10 Euro spenden zu wollen.“

Da ihr Mann seine IBAN nicht auswendig wusste, wurde vereinbart, dass er noch mal bis 14 Uhr vorbei kommen sollte, ansonsten war das Formular bereits fertig und unterschrieben. Ein niedlicher sogenannter Trost-Teddy und diverses Werbematerial wie Pflaster und Gummibärchen bekam er bereits mit nach Hause. Als das Ehepaar um 13.45 Uhr wieder zum Edeka-Markt kam, war von den Maltesern keine Spur mehr. Stattdessen tauchte der Spendensammler gegen 15.15 Uhr an der Wohnung der Sandkruger auf.

„Nachdem ich nur einen kurzen Blick auf diesen Vertrag geworfen habe, war ich zuerst erstaunt und dann wütend. Von wegen jährlich, die sogenannten Spenden verstehen sich monatlich! Wir haben daraufhin erklärt, damit nicht einverstanden zu sein“, so Angela Schönwolf. „Mit 10 Euro jährlich können wir nichts anfangen“, soll ihr Gegenüber argumentiert haben. Am Ende des unerfreulichen Treffens wurde der Antrag zerrissen.

Dem Ehepaar stellen sich im Nachhinein vor allem folgende Fragen: Warum wurde von Spenden gesprochen, wenn es doch offensichtlich Fördermitgliedschaften sind, die abgeschlossen werden sollten. Und stimmt es wirklich, dass, wie behauptet, das Geld den Maltesern in Sandkrug zufließt?

• Das sagen die Malteser

Für Spendenaktionen, wie die hier beschriebene, ist bei den Maltesern im Offizialatsbezirk Oldenburg Stephan Grabber zuständig. Der stellvertretende Geschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes bestätigt gegenüber der NWZ, dass Ende voriger Woche ein Team offiziell im Einsatz gewesen ist. „Dabei handelt es sich um selbstständige Handelsvertreter, die für uns schon länger tätig sind.“

Bargeld anzunehmen ist den Männern laut Grabber in der Tat untersagt. Mit dieser Regelung solle einem potenziellen Missbrauch vorgebeugt werden. Eine Abbuchung von Konten sei viertel- oder halbjährlich möglich. Die Mindestfördersumme beträgt dabei 40 Euro im Jahr. „Ansonsten steht der Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis zur Spende.“

Und um eine Spende handelt es sich laut stellvertretendem Geschäftsführer in der Tat bei den Fördermitgliedschaften, für die geworben wird. Jedes Fördermitglied erhalte automatisch im Januar eines Jahres eine Spendenbescheinigung. Alternativ könne sie auch früher beantragt werden. Die Mitgliedschaften seien jederzeit kündbar.

Aber bleibt das so eingenommene Geld wirklich in Sandkrug und kommt hier der Arbeit der Malteser zugute? Zum Großteil ja, sagt Stephan Grabber. Nur ein kleinerer Teil werde für den Support und die bundesweite Arbeit der Dachorganisation verwendet, auf die jeder Ortsverband angewiesen sei. Grabber nennt auch konkrete Beispiele: Die Weißrusslandhilfe der Malteser oder das Kriseninterventionsteam in Sandkrug – „alles Leistungen, für die es keinen Kostenträger gibt.“