Sandkrug Am Donnerstagvormittag ist es zur hat die Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebes in der Theodor-Heuss-Straße in Sandkrug ausgelöst. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin um 10.27 Uhr die Feuerwehr Sandkrug über digitale Meldeempfänger und Sirene. Kurze Zeit später rückten zwölf Kameraden mit zwei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort konnte nach kurzer Erkundung durch den Einsatzleiter schnell die Ursache für das Auslösen der Brandmeldeanlage gefunden werden, berichtet Pressewart Timo Nirwing.

In der Wäscherei des Betriebs war es zu einem Defekt an einem Elektromotor einer Industriewaschmaschine gekommen. Dadurch trat eine große Menge heißen Wasserdampfs aus der Maschine aus und verteilte sich im ganzen Raum.

Die Strom und Wasserzufuhr zur Waschmaschine wurden kurzerhand abgestellt. Anschließend ließ auch die Wasserdampfentwicklung schnell nach, und die Brandmeldeanlage konnte zurück gestellt werden. Nach rund 30 Minuten konnten alle Kräfte wieder abrücken.