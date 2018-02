Sandkrug Auf winterglatter Fahrbahn ereigneten sich am Samstagmorgen um kurz nach 5 Uhr auf der Autobahn 29 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug zwei Verkehrsunfälle. Ein 26-jähriger Rumäne geriet mit seinem Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, und prallte gegen die Außenschutzplanke. Hier entsteht ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Kurze Zeit später ereignet sich in diesem Bereich ein erneuter Verkehrsunfall, so die Polizei. Ein 21-jähriger Iraker gerät mit seinem Pkw ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann war mit Sommerreifen unterwegs. Diesbezüglich muss der in Deutschland wohnende Iraker mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Der Sachschaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt.