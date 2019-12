Sandkrug Unbekannte sind gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Kurfürstendamm eingedrungen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Zeit von Donnerstag, 26. Dezember, 12 Uhr, bis Sonntag, 29. Dezember, 8 Uhr. Mit einem Stein warfen die Täter die Verglasung eines Wintergartens sowie ein angrenzendes Fenster zum Wohnzimmer ein und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten. Zum Diebesgut macht die Polizei keine Angaben. Am Gebäude entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, insbesondere in der Nacht zu Sonntag, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen, Telefon 04431 941-0, zu melden.