Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

Sandkrug Bei dem starken Gewitter am Samstagabend ist an der Körnerstraße in Sandkrug ein Blitz in ein Einfamilienhaus eingeschlagen. Schieferplatten am Schornstein flogen weg, ein Kabel zur Satellitenschüssel, das auf dem Dachboden lag, verschmorte und mehrere Steckdosen flogen aus den Wänden, berichtet die Feuerwehr. Da die Bewohner einen Schwelbrand befürchteten, wählten sie umgehend den Notruf 112. Die Feuerwehr Sandkrug wurde um 18.21 Uhr alarmiert. Vor Ort konnte laut Feuerwehr zum Glück kein Rauch oder offenes Feuer festgestellt werden. Zusammen mit einem Mitarbeiter der EWE sei das gesamte Haus und besonders die Elektrik nach einem versteckten Brand untersucht worden, auch mit der Wärmebildkamera. Ein versteckter Schwelbrand wurde zum Glück nicht gefunden. 21 Kameraden mit drei Fahrzeugen waren eine Dreiviertelstunde im Einsatz.