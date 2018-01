Dampf löst Brandalarm aus

Sandkrug Die Brandmeldeanlage einer Werkstatt für Menschen mit Handicap hatte am frühen Montagmorgen Alarm ausgelöst. Das Gebäude befindet sich in der Theodor Heuss Straße in Sandkrug. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin um 8.01 Uhr die Feuerwehr Sandkrug über Funkmeldeempfänger und Sirene.

Kurze Zeit später rückten 18 Kameraden mit zwei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Nach kurzer Erkundung durch den Einsatzleiter stellte sich heraus, dass in der Wäscherei des Betriebes ein Rohr der Heizungsanlage geplatzt war. Hier trat heißer Wasserdampf aus, der dann die Brandmeldeanlage auslöste. Mitarbeiter hatten die Heizung bereits abgestellt und einen Techniker informiert. Die Kameraden der Feuerwehr brauchten hier nicht weiter tätig werden. Sie stellten lediglich die Anlage zurück und konnten die Einsatzstelle nach 20 Minuten wieder verlassen.