Einbruch an der Schultredde

Sandkrug Unbekannte sind am Sonntag, 14. Juli, in ein Wohnhaus an der Schultredde in Hatten eingebrochen. Wie die Polizei meldet, hebelten die Täter zwischen 10.50 und 16 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Bei der Durchsuchung der Wohnräume nahmen die Täter etwas Bargeld an sich und flüchteten danach vom Tatort. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 600 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431 941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.