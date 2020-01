Sandkrug Bei einem medizinischen Notfall in einer Wohnung im Barneführerholzweg in Sandkrug am Freitagabend musste auch die Freiwillige Feuerwehr mithelfen. Die Patientin konnte dem Rettungsdienst nicht selbstständig die Wohnungstür öffnen, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Da auch sonst niemand mit einem Schlüssel für die Wohnung vor Ort war, wurde die Feuerwehr Sandkrug um 21.09 Uhr zur Türöffnung geholt. 30 ehrenamtliche Brandschützer rückten aus. Vor Ort verschafften sie über ein Fenster das auf Kipp stand, Zugang zu der Wohnung und öffneten dem Rettungsdienst die Eingangstür. Dieser begann umgehend mit der medizinischen Versorgung. Anschließend halfen die Kameraden dem Rettungsdienst noch, die Patientin aus der Wohnung in den Rettungswagen zu verbringen. Im Einsatz waren am Freitagabend auch die Johanniter-Unfallhilfe sowie der Notarzt der Sandkruger Malteser.