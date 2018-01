Sandkrug Ein Pkw ging am Mittwochabend auf der Autobahn 29 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg Ost und der Anschlussstelle Sandkrug in Fahrtrichtung Osnabrück in Flammen auf. Um 17.28 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug die Alarmierung ein, ebenfalls alarmiert wurden die Feuerwehr Wardenburg und die Berufsfeuerwehr Oldenburg.

Wie Timo Nirwing, Pressesprecher der Feuerwehr Sandkrug, mitteilte, hatte ein Autofahrer bemerkt, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmte. Der Fahrer lenkte seinen Wagen auf den Seitenstreifen und entdeckte dort das Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Wagen bereits in Vollbrand. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht. Der Autofahrer selbst konnte laut Feuerwehr das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Vor Ort waren neun Fahrzeuge der Feuerwehr und rund 60 Kameraden.

Ein großes Lob der Feuerwehr geht an die wartenden Autofahrer. Laut Timo Nirwing habe hier das Prinzip der Rettungsgasse sehr gut funktioniert. Für die Dauer der Löscharbeiten und der Bergung des Wagens war die Autobahn 29 etwa eine Stunde lang gesperrt.