Feuerverdacht im Gewerbegebiet

Sandkrug Die Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg sind am Montagabend um 20.27 Uhr mit Sirenen alarmiert worden. Es bestand der Verdacht, dass sich in einem Gewerbebetrieb an der Ludwig-Erhard-Straße in Sandkrug ein Feuer entwickelte. Passanten hatten leichten Rauchgeruch wahrgenommen und darauf hin Alarm geschlagen. Da das Grundstück komplett eingezäunt war, nutzten die Feuerwehrleute Steckleitern, um auf das Gelände zu gelangen und es von außen zu inspizieren. Nachdem auch der Eigentümer am Einsatzort erschien, wurde das Innere des Gebäudes gründlich untersucht. Um 21.20 Uhr gab es endgültig Entwarnung – die Kameraden rückten wieder ab. Im Einsatz gewesen waren laut Pressewart Timo Nirwing neun Fahrzeuge und 60 Einsatzkräfte.

