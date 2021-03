Feuerwehr-Einsatz auf der A 29: Auto brennt auf dem Standstreifen

Sandkrug Komplett ausgebrannt ist ein Pkw aus Bremerhaven am Sonnabendvormittag auf der A 29 zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und Sandkrug. Nachdem sein Auto immer langsamer wurde, hielt der Fahrer gegen 11.20 Uhr auf dem Seitenstreifen an – in dem Moment drang bereits Rauch aus dem Motorraum. Der 43-Jährige konnte noch seine sieben und elf Jahre alten Töchter von der Rückbank holen, kurz darauf stand der Pkw bereits in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Oldenburg und die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen an. Für die Lösch- und die folgenden Bergungsarbeiten musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau, der sich gegen 12.30 Uhr wieder auflöste. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 10 000 Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen