Sandkrug Zu einem umgestürzten Baum wurden die Kameraden der Feuerwehr Sandkrug am dritten Advent gerufen. Autofahrer hatten der Großleitstelle in Oldenburg gemeldet, dass in der Straße „Streeker Trift“ in Streekermoor eine Kiefer umgestürzt sei. Diese versperrte die halbe Fahrbahn.

Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin um 12.51 Uhr die Feuerwehr Sandkrug. Mit Hilfe einer Motorsäge wurde das Hindernis schnell zersägt und anschließend an die Seite geräumt.

Nach rund einer Viertelstunde war die Gefahr beseitigt und der Verkehr konnte wieder ungehindert auf der Straße fließen. Insgesamt waren an diesem Einsatz 20 Kameraden mit drei Fahrzeugen beteiligt.